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Военная операция на Украине ,  
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За ночь над тремя российскими регионами сбили пять украинских дронов

Минобороны: за ночь над тремя российскими регионами сбили пять украинских дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Министерство обороны России
Фото: Министерство обороны России

Средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины над Курской, Белгородской и Брянской областями, сообщила пресс-служба Минообороны России.

В военном ведомстве уточнили, что по два беспилотника было сбито над территориями Белгородской и Курской областей, еще один — над территорией Брянской области.

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Фото:Vvgladkov / Telegram

Накануне ночью Минобороны отчиталось о четырех сбитых за ночь украинских дронах. Тогда два были сбиты над территорией Орловской области и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей.

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ. В частности, 11 сентября украинские военные обстреляли несколько населенных пунктов Белгородской области, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. Пострадали два человека.

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Курская область Белгородская область Брянская область дроны ВСУ Минобороны
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