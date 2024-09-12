Минобороны: за ночь над тремя российскими регионами сбили пять украинских дронов

За ночь над тремя российскими регионами сбили пять украинских дронов

Фото: Министерство обороны России

Средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины над Курской, Белгородской и Брянской областями, сообщила пресс-служба Минообороны России.

В военном ведомстве уточнили, что по два беспилотника было сбито над территориями Белгородской и Курской областей, еще один — над территорией Брянской области.

Накануне ночью Минобороны отчиталось о четырех сбитых за ночь украинских дронах. Тогда два были сбиты над территорией Орловской области и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей.

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ. В частности, 11 сентября украинские военные обстреляли несколько населенных пунктов Белгородской области, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. Пострадали два человека.