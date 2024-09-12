Над Белгородской областью сбили шестой за сутки беспилотник
Российские военные сбили над Белгородской областью беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. В ведомстве уточнили, что дрон сбили около 21:50 мск.
Это уже шестой за сутки сбитый над регионом беспилотник, о котором отчиталось военное ведомство. В предыдущий раз Минобороны сообщило о сбитом дроне ВСУ в 19:30 мск.
Ранее 11 сентября ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов Белгородской области, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. Пострадали два человека.
Мирный житель получил осколочные ранения при атаке дрона на грузовик в селе Байцуры Борисовского района. Пострадавшего в тяжелом состоянии с осколочными ранениями головы и грудной клетки попутным транспортом доставили в борисовскую центральную районную больницу (ЦРБ).
В тот же день артиллерийскому обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района. Женщину с ранением предплечья бойцы самообороны доставили в волоконовскую ЦРБ, по словам Гладкова, пострадавшую переведут в валуйскую ЦРБ.
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