Над Белгородской областью сбили шестой за сутки беспилотник

Российские военные сбили над Белгородской областью беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. В ведомстве уточнили, что дрон сбили около 21:50 мск.

Это уже шестой за сутки сбитый над регионом беспилотник, о котором отчиталось военное ведомство. В предыдущий раз Минобороны сообщило о сбитом дроне ВСУ в 19:30 мск.

Ранее 11 сентября ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов Белгородской области, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. Пострадали два человека.

Мирный житель получил осколочные ранения при атаке дрона на грузовик в селе Байцуры Борисовского района. Пострадавшего в тяжелом состоянии с осколочными ранениями головы и грудной клетки попутным транспортом доставили в борисовскую центральную районную больницу (ЦРБ).

В тот же день артиллерийскому обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района. Женщину с ранением предплечья бойцы самообороны доставили в волоконовскую ЦРБ, по словам Гладкова, пострадавшую переведут в валуйскую ЦРБ.