Мужчина получил тяжелые ранения при атаке дрона на Белгородскую область

Фото: Vvgladkov / Telegram

Мирный житель получил осколочные ранения при атаке дрона на грузовик в селе Байцуры Борисовского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавшего в тяжелом состоянии с осколочными ранениями головы и грудной клетки попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ. Затем мужчину переведут в областную клиническую больницу.

Минувшей ночью над тремя регионами России уничтожили четыре украинских беспилотника, в том числе один в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

Кроме того, днем в среду беспилотники атаковали еще три села в области: Головчино — там дрон повредил «КАМАЗ», Муром, где загорелась кровля дома, и Ржевку, в которой пробиты крыши и выбиты стекла в двух двухквартирных домах. Пострадавших нет.