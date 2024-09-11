Мужчина получил тяжелые ранения при атаке дрона на Белгородскую область
Мирный житель получил осколочные ранения при атаке дрона на грузовик в селе Байцуры Борисовского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадавшего в тяжелом состоянии с осколочными ранениями головы и грудной клетки попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ. Затем мужчину переведут в областную клиническую больницу.
Минувшей ночью над тремя регионами России уничтожили четыре украинских беспилотника, в том числе один в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
Кроме того, днем в среду беспилотники атаковали еще три села в области: Головчино — там дрон повредил «КАМАЗ», Муром, где загорелась кровля дома, и Ржевку, в которой пробиты крыши и выбиты стекла в двух двухквартирных домах. Пострадавших нет.
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