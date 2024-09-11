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Военная операция на Украине ,  
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Мужчина получил тяжелые ранения при атаке дрона на Белгородскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram

Мирный житель получил осколочные ранения при атаке дрона на грузовик в селе Байцуры Борисовского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавшего в тяжелом состоянии с осколочными ранениями головы и грудной клетки попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ. Затем мужчину переведут в областную клиническую больницу.

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Фото:Никита Попов / РБК

Минувшей ночью над тремя регионами России уничтожили четыре украинских беспилотника, в том числе один в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

Кроме того, днем в среду беспилотники атаковали еще три села в области: Головчино — там дрон повредил «КАМАЗ», Муром, где загорелась кровля дома, и Ржевку, в которой пробиты крыши и выбиты стекла в двух двухквартирных домах. Пострадавших нет.

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Белгородская область Вячеслав Гладков пострадавший дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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