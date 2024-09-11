Минобороны сообщило о перехвате 4 дронов за ночь
Над тремя регионами России за ночь было уничтожено четыре украинских беспилотника, сообщает Минобороны России в телеграм-канале.
«Средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа, из которых два сбиты над территорией Орловской области и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей», — говорится в сообщении.
Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.
Так, 9 сентября над Белгородской и Курской областями сбили дроны. Тогда в регионах с вечера до 3:20 мск действовал режим опасности атаки дронов.
Ранее, 31 августа, российские средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью и по одному — над Орловской и Курской областями.
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