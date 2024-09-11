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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате 4 дронов за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине

Над тремя регионами России за ночь было уничтожено четыре украинских беспилотника, сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

«Средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа, из которых два сбиты над территорией Орловской области и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей», — говорится в сообщении.

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Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, 9 сентября над Белгородской и Курской областями сбили дроны. Тогда в регионах с вечера до 3:20 мск действовал режим опасности атаки дронов.

Ранее, 31 августа, российские средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью и по одному — над Орловской и Курской областями.

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Белгородская область Курская область Орловская область
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