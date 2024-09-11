США передадут Украине еще $700 млн на энергетику и разминирование

Фото: Oleksandr Klymenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

США выделят Украине дополнительную финансовую помощь в размере более $700 млн на восстановление энергосистемы, гуманитарную поддержку и разминирование, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве, передает «РБК Украина».

По его словам, $325 млн пойдут на восстановление энергетики и электросетей, $290 млн — на обеспечение мирного населения водой и продовольствием, еще $102 — на разминирование.

Москва осуждает любую помощь Киеву со стороны западных стран, считая, что это лишь затягивает конфликт и не меняет его исход.

Блинкен, глава МИД Британии Дэвид Лэмми, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава сената Чехии Милош Выстрчил прибыли в Киев 11 сентября на организованный украинской стороной саммит «Крымская платформа». В ходе визита Силиня также анонсировала новый пакет помощи Киеву, в который войдут бронетранспортеры.