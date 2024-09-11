Латвия передаст Украине пакет помощи с бронетранспортерами
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о новом пакете военной помощи для Украины, сообщил ее украинский коллега Денис Шмыгаль в телеграм-канале.
«Во время нашей встречи Силиня объявила об очередном пакете военной поддержки, в который войдут бронетранспортеры», — написал он. Кроме того, Латвия планирует передать Украине солнечные панели, чтобы обеспечить работу больниц в стране.
Москва осуждает любую помощь Киеву со стороны западных стран, считая, что это лишь затягивает конфликт и не меняет его исход.
Силиня прибыла в Киев 11 сентября на саммит «Крымской платформы» — подготовленной украинскими властями площадки, где разные страны обсуждают стратегии будущего полуострова.
Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украина и ряд западных стран не признают Крым российским. Москва считает закрытым вопрос принадлежности Крыма.
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