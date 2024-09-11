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Политика ,  
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Глава СПЧ призвал мужчин служить в армии «на кухне или писарем»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Каждый молодой мужчина в России должен пройти службу в армии вне зависимости от состояния здоровья, можно даже пойти на кухню или писарем, заявил председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев.

По мнению главы СПЧ, необходимо увеличивать российскую армию и вернуться к всеобщему призыву, так как в стране только треть или четверть молодых людей «проходят через армию».

«Не поймите меня неправильно: я вовсе не призываю устроить мобилизацию и отправить всех на фронт. Но каждый молодой человек независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем) должен пройти через армию», — сказал Фадеев.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В конце 2023 года была увеличена штатная численность Вооруженных сил России — до 2 209 130 человек, в том числе 1,32 млн военнослужащих. Ранее их число составляло 2 039 758 человек, включая 1 150 628 военнослужащих. В Минобороны уточняли, что наращивание армии будет происходить за счет контрактников, при этом увеличение призыва на срочную службу и проведение мобилизации не запланированы.

С начала 2024 года в ряды военных поступили около 190 тыс. контрактников, сообщило военное ведомство в июле текущего года.

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Теги
Валерий Фадеев Совет по правам человека СПЧ российская армия служба в армии военная служба
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