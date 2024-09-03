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Политика ,  
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Визит Путина в Монголию завершился

Официальный визит Путина в Монголию завершился

Визит Путина в Монголию завершился
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Двухдневный официальный визит президента России Владимира Путина в Монголию завершился, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский президент прилетел в Монголию утром 3 сентября. Он встретился с коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом в монгольской столице Улан-Баторе. Путина встретили почетным караулом, конницей и духовым оркестром.

Поездка была приурочена к 85-й годовщине победы СССР и Монголии «над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол». В последний раз Путин был в Монголии ровно за пять лет до этого на аналогичных торжествах.

Монголия — дружественная страна и союзник России на протяжении многих лет, заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем парламента Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом.

Путин назвал Монголию союзником России
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Владимир Путин и&nbsp;Ухнаагийн Хурэлсух

«Мне тоже очень приятно быть в дружественной нам Монголии и вместе с монгольским народом отметить знаковое событие — наши общие победы на реке Халхин-Гол», — сказал Путин спикеру монгольского парламента.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина, сочтя его ответственным за «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с начала полномасштабных военных действий на Украине. Москва назвала это решение юридически ничтожным, поскольку в 2016 году Россия вышла из-под юрисдикции МУС.

Подписавшие основополагающий для суда Римский статут страны обязаны выполнить ордер МУС и арестовать Путина, если он появится на их территории. В прошлом году российский президент не приехал на саммит БРИКС в ЮАР, которая тоже обязалась подчиняться МУС.

Полгода назад в состав судей МУС вошел первый представитель Монголии — Эрдэнэбалсурен Дамдин, который учился на юридическом факультете Иркутского государственного университета. Монгольский президент Ухнаагийн Хурэлсух назвал тогда это событие признаком «растущей репутации и укрепления статуса Монголии на международной арене».

Как узнало издание Politico, власти Монголии объяснили отказ арестовать президента России Владимира Путина по ордеру МУС энергетической зависимостью и политикой нейтралитета.

По словам представителя правительства страны, Монголия импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран. «Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа», — пояснил он.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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