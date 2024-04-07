Путин присвоил спикеру Совфеда Матвиенко звание Героя труда в день ее 75-летия

Путин в день юбилея Матвиенко присвоил ей звание Героя труда

7 апреля Матвиенко исполнилось 75 лет. В 2014 году она стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», а в 2019 году — обладательницей ордена Андрея Первозванного

Владимир Путин и Валентина Матвиенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя труда, следует из указа главы государства.

В документе говорится, что звание присвоили за особые заслуги перед государством и народом. 7 апреля Матвиенко исполнилось 75 лет.

Звание Героя труда в России — высшая степень отличия за особые трудовые заслуги перед государством. Героям труда выплачивают 61,5 тыс. руб. ежемесячно.

За годы в политике и работы на государственной службы Матвиенко получила множество наград. В их числе орден «Знак Почета» (1976), орден Трудового Красного знамени (1981), орден Почета (1996). К 2014 году она стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», получив все четыре степени. Матвиенко стала спикером Совета Федерации в 2011 году.

В конце марта 2019 года Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного. Она стала вторым российским политиком после министра обороны Сергея Шойгу, который был удостоен такой награды. Тогда Путин сказал, что Матвиенко стала первой возглавившей Совфед женщиной и делает на этом посту многое «для укрепления российского парламентаризма и федерализма».

В том же году президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил председателя Совфеда орденом Франциска Скорины — за укрепление дружественных отношений между Россией и Белоруссией. Тогда Матвиенко получила награду в канун своего 70-летия, 6 апреля.