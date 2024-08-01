Матвиенко исключила уступки территорий на переговорах о мире

Валентина Матвиенко (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Мирные переговоры по Украине не могут привести к территориальным уступкам со стороны России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент РБК.

«Конституция запрещает отторжение территорий, никаких территориальных уступок не может быть и не будет», — сказала она.

Спикер верхней палаты парламента пояснила, что Россия всегда демонстрировала готовность к переговорам. «Нас обманули, использовали время для накачивания Украины вооружением. Мы больше не будем верить заверениям про переговоры, <...> мы не поведемся», — добавила Матвиенко.

Она повторила позицию Кремля о том, что Россия готова к переговорам, но с учетом ее интересов.

«Мы готовы к переговорам, если будут гарантии, что это не очередное отвлечение от целей, гарантии безопасности и суверенитета России, и гарантии готовности выполнять соглашения», — пояснила спикер.

Матвиенко также отметила, что не знает, в чем состоит мирный план бывшего президента США Дональда Трампа. По ее словам, «трактовщиков» этих предложений сейчас уже больше, «чем сыновей лейтенанта Шмидта».

Ранее в Киеве продемонстрировали изменение одной из главных позиций по переговорам о мире. Вместо безоговорочного требования возвращения границ 1991 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Россия могут пойти на переговоры, даже если президентом последней будет Владимир Путин.

«На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план <...>, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин — какая разница. Давайте честно, если мы хотим закончить войну, и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины — ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает», — сказал он.

Он также допустил, что «горячую стадию» боевых действий можно попытаться завершить до конца года, если «действовать согласованно и следовать формату саммита мира».

В июне 2024 года два ключевых советника Дональда Трампа — начальники штабов в Совете нацбезопасности в период его президентства (2017–2021) генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог и Фред Флейтц — представили ему план по урегулированию конфликта на Украине в случае победы экс-президента США на выборах главы государства в ноябре.

Инициатива предполагает, что Киев получит больше вооружений только при условии начала мирных переговоров. В то же время Вашингтон предупредит Москву об усилении поддержки Киева в случае любого отказа от переговоров. Согласно плану, во время мирных переговоров будет достигнуто прекращение огня на основе «преобладающих линий фронта».