Над Курской областью сбили беспилотник

Минобороны сообщило о сбитом над Курской областью беспилотнике

Фото: Министерство обороны России

Силы противовоздушной обороны сбили днем в среду беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны.

По данным оборонного ведомства, попытка атаковать российскую территорию была предпринята около 15:20 мск.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский называл среди целей этого наступления создание «буферной зоны». Главком ВСУ Александр Сырский говорил, что в российском регионе была создана военная комендатура «для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения».

По информации командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, российские военнослужащие вернули контроль почти над десятью населенными пунктами в Курской области.