Над Курской областью сбили беспилотник
Силы противовоздушной обороны сбили днем в среду беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны.
По данным оборонного ведомства, попытка атаковать российскую территорию была предпринята около 15:20 мск.
Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский называл среди целей этого наступления создание «буферной зоны». Главком ВСУ Александр Сырский говорил, что в российском регионе была создана военная комендатура «для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения».
По информации командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, российские военнослужащие вернули контроль почти над десятью населенными пунктами в Курской области.
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