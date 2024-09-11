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Военная операция на Украине ,  
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Над Курской областью сбили беспилотник

Минобороны сообщило о сбитом над Курской областью беспилотнике
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Министерство обороны России
Фото: Министерство обороны России

Силы противовоздушной обороны сбили днем в среду беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны.

По данным оборонного ведомства, попытка атаковать российскую территорию была предпринята около 15:20 мск.

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Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский называл среди целей этого наступления создание «буферной зоны». Главком ВСУ Александр Сырский говорил, что в российском регионе была создана военная комендатура «для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения».

По информации командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, российские военнослужащие вернули контроль почти над десятью населенными пунктами в Курской области.

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Минобороны беспилотники Курская область
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