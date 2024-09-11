Рябков счел эскалацией намерение США позволить Киеву бить вглубь России

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Стремление США разрешить Украине использовать переданные дальнобойные ракеты для ударов по российской территории является новой эскалацией конфликта, заявил в интервью RT замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Это еще один возможный шаг эскалации со стороны Вашингтона. <...> Ни один шаг со стороны киевского режима не может быть сделан без благословения или помощи во всех ее проявлениях со стороны США и других западных союзников [Киева]», — отметил Рябков.

По его словам, такая ситуация является и тревожной, и опасной, но решимость России достичь целей военной операции на Украине «непоколебима, как никогда». Рябков добавил, что в России нет сомнений в предстоящем поражении противника на поле боя, поэтому «никакие цели не будут достигнуты» посредством поставок Киеву дальнобойного оружия.

Замглавы МИДа предупредил, что «темная фантазия», в которой Россия может быть побеждена на поле боя, закончится «очень плохо» для США и «всех тех, кто просто закрывает глаза на эту суровую реальность».

США передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS в октябре 2023 года. ATACMS (Army Tactical Missile System — армейский тактический ракетный комплекс) — разработка американской корпорации Lockheed Martin. Это управляемая ракета класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня, в частности из установок семейства MLRS и HIMARS.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми приехали в Киев. Блинкен сказал, что в ходе своего визита в Киев выслушает просьбу Украины снять ограничения на использование ракет большой дальности для ударов по России. По данным портала Axios, Блинкен и Лэмми приехали в том числе для того, чтобы дать разрешение на это.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.