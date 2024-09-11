Прощание с ведущим КВН Александром Масляковым. Прямая трансляция

В Сети показали кадры прощания с ведущим КВН Александром Масляковым

В концертном зале «Планета КВН» в Москве началась церемония прощания с Александром Масляковым, который много лет вел программу КВН. Она продлится до 14.00, после этого пройдут похороны. Телеведущего собирались похоронить на Новодевичьем кладбище.

Маслякову было 82 года, он умер 8 сентября.