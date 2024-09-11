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Выборы президента США ,  
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Захарова сравнила дебаты Трампа и Харрис с поединком борцов на «Титанике»

Сюжет
Выборы президента США
Дональд Трамп и Камала Харрис
Дональд Трамп и Камала Харрис (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Дебаты между кандидатами на пост президента США — республиканцем Дональдом Трампом и демократом Камалой Харрис — можно сравнить с поединком борцов на «Титанике», поэтому не имеет смысла определять победителя, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Она предложила представить, что прошедшие ночью 11 сентября дебаты двух политиков — это матч «двух известных борцов», который проходит на борту «Титаника».

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«Кто победил, по-вашему? Это имеет какое-то значение? Там до айсберга осталось 15 минут», — задала риторический вопрос представитель МИДа.

По словам Захаровой, сама постановка вопроса о победителе дебатов «диковата».

Теледебаты Трампа и Харрис прошли в Филадельфии вечером 10 сентября, мероприятие началось в 21:00 по местному времени (4:00 мск 11 сентября). Накануне Трамп смог вырваться вперед в предвыборном опросе The New York Times/Siena College, опередив соперницу на 1%.

Однако экспресс-опрос CNN и SSRS показал, что 63% зарегистрированных избирателей США, выступивших респондентами, заявили о победе на дебатах Камалы Харрис.

Выборы президента пройдут в США 5 ноября 2024 года.

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президентские дебаты в США Титаник матч победитель
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
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