Захарова сравнила дебаты Трампа и Харрис с поединком борцов на «Титанике»

Дональд Трамп и Камала Харрис (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Дебаты между кандидатами на пост президента США — республиканцем Дональдом Трампом и демократом Камалой Харрис — можно сравнить с поединком борцов на «Титанике», поэтому не имеет смысла определять победителя, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Она предложила представить, что прошедшие ночью 11 сентября дебаты двух политиков — это матч «двух известных борцов», который проходит на борту «Титаника».

«Кто победил, по-вашему? Это имеет какое-то значение? Там до айсберга осталось 15 минут», — задала риторический вопрос представитель МИДа.



По словам Захаровой, сама постановка вопроса о победителе дебатов «диковата».

Теледебаты Трампа и Харрис прошли в Филадельфии вечером 10 сентября, мероприятие началось в 21:00 по местному времени (4:00 мск 11 сентября). Накануне Трамп смог вырваться вперед в предвыборном опросе The New York Times/Siena College, опередив соперницу на 1%.

Однако экспресс-опрос CNN и SSRS показал, что 63% зарегистрированных избирателей США, выступивших респондентами, заявили о победе на дебатах Камалы Харрис.

Выборы президента пройдут в США 5 ноября 2024 года.