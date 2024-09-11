Трамп заявил, что Харрис превратит США в «Венесуэлу на стероидах»

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Если кандидат от демократов, вице-президент США Камала Харрис займет пост главы государства, то страна превратится в «Венесуэлу на стероидах», заявил экс-президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп во время теледебатов. Трансляцию ведет РБК.

«Она [Харрис] уничтожает эту страну. Если она станет президентом [США], у нашей страны не останется ни шанса на успех. И не только на успех — мы превратимся в Венесуэлу на стероидах», — сказал он, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов в США из стран Латинской Америки.

В ноябре 2023 года The New York Times со ссылкой на его советников писала, что Трамп намерен «чрезвычайно» расширить жесткую политику в отношении мигрантов, которая применялась в течение его первого срока.

Действующий президент США Джо Байден, смягчил миграционную политику предшественника. Сам Трамп оценивал возможное число тех, кто будет депортирован, в 15–20 млн человек.