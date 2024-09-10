Погибшая при атаке БПЛА на Раменское работала охранником Большого театра
Погибшая в ходе удара украинских дронов по Подмосковью женщина работала охранником в Государственном академическом Большом театре, сообщает портал V1.ru.
Брат Зинаиды Узуналиевой Алик рассказал журналистам, что в Москву женщина перебралась пять лет назад на заработки. До этого она жила в Крепинском сельском поселении в Волгоградской области.
«Она работала в Большом театре охранником. Постоянно видела звезд, делала с ними фото. Знакомые помогли ей устроиться туда», — сообщил Узуналиев.
В ночь атаки беспилотников на Московскую область 46-летняя женщина гостила у подруги в доме на Спортивном проезде. По словам женщины, Узуналиева погибла от сильного удара кирпича. Из родных у Узуналиевой остались родители, два брата и сестра.
Украинские дроны ударили по двум домам в Подмосковье в ночь на 10 сентября. Они попали по двум многоэтажкам — в Спортивном проезде и на Высоковольтной улице. Три человека получили ранения. Были эвакуированы жители пяти соседних домов.
Всего ночью в Московской области сбили 20 БПЛА (в Подольске, Люберцах, Раменском, Домодедово и Коломне), по всей России — 144 беспилотника.
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