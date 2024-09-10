Один человек погиб при взрыве на крупнейшей в Армении ТЭС
На территории Разданской теплоэлектростанции (ТЭС) в Армении прогремел взрыв, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщают агентства «Новости-Армения» и «Новости Армении» со ссылкой на МВД республики.
По данным ведомства, взрыв произошел на недействующей плавильне ТЭС. Шесть человек с повреждениями разной степени тяжести были госпитализированы в медцентр «Раздан». Позже один из пострадавших (1978 года рождения) умер.
Разданская ТЭС расположена в долине рек Раздан и Мармарик на высоте около 1720 м над уровнем моря. Основным видом топлива является природный газ.
ТЭС эксплуатируется с 1966 года и на данный момент является одной из крупнейших в Армении, обеспечивая до 70% потребления электроэнергии в стране.
В июне в Армении на одной из заправок у трассы Ереван — Севан прозвучал взрыв, в результате на месте возник пожар. Пострадали семь человек. МВД республики назвало предварительной причиной пожара взрыв баллона со сжиженным газом.
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