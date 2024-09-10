 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Один человек погиб при взрыве на крупнейшей в Армении ТЭС

Фото: Beko / Wikipedia
Фото: Beko / Wikipedia

На территории Разданской теплоэлектростанции (ТЭС) в Армении прогремел взрыв, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщают агентства «Новости-Армения» и «Новости Армении» со ссылкой на МВД республики.

По данным ведомства, взрыв произошел на недействующей плавильне ТЭС. Шесть человек с повреждениями разной степени тяжести были госпитализированы в медцентр «Раздан». Позже один из пострадавших (1978 года рождения) умер.

Разданская ТЭС расположена в долине рек Раздан и Мармарик на высоте около 1720 м над уровнем моря. Основным видом топлива является природный газ.

ТЭС эксплуатируется с 1966 года и на данный момент является одной из крупнейших в Армении, обеспечивая до 70% потребления электроэнергии в стране.

Отключение Армянской АЭС произошло из-за удара молнии
Общество
Фото:Р. Мангасарян / РИА Новости

В июне в Армении на одной из заправок у трассы Ереван — Севан прозвучал взрыв, в результате на месте возник пожар. Пострадали семь человек. МВД республики назвало предварительной причиной пожара взрыв баллона со сжиженным газом.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Huawei выпустил первый в мире тройную «раскладушку»

Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября

В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с туристами

Крупнейшие в мире компании выплатили рекордные дивиденды

«Гознак» анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег к 2030 году

Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Армения взрыв ТЭС
Материалы по теме
Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении ТЭС
Политика
В Мытищах из-за аварии на ТЭЦ произошло отключение электричества
Общество
На заброшенной ТЭЦ под Петербургом после взрыва повреждена труба
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 100,5 (+0,59) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 91,11 (+0,73) Инвестиции, 17:35
Хоккейный клуб из Освенцима оштрафовали за адресованный немцам баннерСпорт, 19:56
Украина выразила готовность к транзиту нефти из России при одном условииПолитика, 19:54
«МегаФон» назвал детские часы лидером из покупаемых к 1 сентября гаджетовПресс-релиз, 19:53
В МИД рассказали о попытках освободить россиян из плена ХАМАСПолитика, 19:49
Моряки запустили «Калибры» и «Ониксы» на учениях «Океан-2024». ВидеоПолитика, 19:46
Российский судья отработает матч в Саудовской Аравии с участием РоналдуСпорт, 19:37
Tether и Tron усилят контроль за потоками USDT. Кого это затронетКрипто, 19:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Бренд для всей страны: на ВЭФ-2024 обсудили развитие туризма в ХасанеОтрасли, 19:35
В «Березках River Village» открылся фитнес-клуб сети Crocus FitnessПресс-релиз, 19:33
Один человек погиб при взрыве на крупнейшей в Армении ТЭСОбщество, 19:30
Основатель «Царьграда» подтвердил, что женился на детском омбудсменеОбщество, 19:30
СК отказался допросить сослуживцев генерала Попова в качестве свидетелейПолитика, 19:26
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 19:17
США расширили санкции против российского торгового флотаПолитика, 19:12