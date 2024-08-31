Отключение Армянской АЭС произошло из-за удара молнии

Накануне Армянская АЭС была отключена от энергосистемы. В результате произошел сбой на подстанции «Шаумян-2», что привело к обесточиванию в том числе ряда районов Еревана

Причиной отключения Армянской АЭС стал удар молнии, сообщает NEWS.am со ссылкой на Министерство территориального управления и инфраструктур республики.

После этого станция была переведена в режим безопасной остановки. Сотрудники АЭС занимаются ее перезапуском.

Накануне Армянскую АЭС отключили от энергосистемы из-за аварии в ней. В результате произошел сбой на подстанции «Шаумян-2», что привело к обесточиванию ряда районов Еревана, а также Армавирского и Эчмиадзинского районов, сообщили в компании «Электросети Армении».

Электроснабжение в Ереване и Армавире было восстановлено примерно через 15 минут, а потом — и в Эчмиадзине, уточнили там.