Отключение Армянской АЭС произошло из-за удара молнии
Причиной отключения Армянской АЭС стал удар молнии, сообщает NEWS.am со ссылкой на Министерство территориального управления и инфраструктур республики.
После этого станция была переведена в режим безопасной остановки. Сотрудники АЭС занимаются ее перезапуском.
Накануне Армянскую АЭС отключили от энергосистемы из-за аварии в ней. В результате произошел сбой на подстанции «Шаумян-2», что привело к обесточиванию ряда районов Еревана, а также Армавирского и Эчмиадзинского районов, сообщили в компании «Электросети Армении».
Электроснабжение в Ереване и Армавире было восстановлено примерно через 15 минут, а потом — и в Эчмиадзине, уточнили там.
Армянская АЭС была построена в 1969-1977 годах, она расположена близ города Мецамор (примерно в 30 км к западу от Еревана). На станции действуют два энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Эксплуатация комплекса ведется совместно с «Росатомом».
Это единственная действующая атомная электростанция на Южном Кавказе, она обеспечивает до 40% общей выработки электроэнергии Армении.
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