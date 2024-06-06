На заправке близ Еревана прогремел взрыв
В Армении на одной из заправок у трассы Ереван-Севан прозвучал взрыв, в результате на месте возник пожар, передает News.am со ссылкой на местную службу спасения.
Взрыв произошел на 2-м км участка дороги Ереван-Севан около 23:14 по местному времени (22:14 мск), уточняет Armtimes со ссылкой на МВД республики. На место выехали восемь пожарных расчетов.
По данным «Sputnik Армения», заправка расположена неподалеку от города Абовян. Издание пишет со ссылкой на очевидцев, что пострадали два человека.
В сентябре 2023 года взрыв произошел на трассе неподалеку от Степанакерта, где выдавали бензин выезжающим из Нагорного Карабаха в Армению. В результате погибли более 60 человек, еще порядка 300 пострадали.
Занимавший тогда пост президента Нагорного Карабаха Сергей Шахраманян рассказал, что люди получали бензин на складе горюче-смазочных материалов Армии обороны республики. Причиной взрыва, по его словам, стало нарушение «элементарных» правил безопасности, учитывая, что люди забирали топливо самостоятельно.
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