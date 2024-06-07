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Число пострадавших при взрыве на заправке в Армении выросло до семи

Минздрав Армении: при взрыве на заправке близ Еревана пострадали семь человек

При взрыве на заправке на автодороге Ереван-Севан неподалеку от армянской столицы, согласно последним данным, пострадали семь человек, передает News.am со ссылкой на Минздрав Армении.

Два человека, по информации ведомства, находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще четверых оценивается как стабильное.

Одного пострадавшего выписали из больницы после оказания первой помощи.

На заправке близ Еревана прогремел взрыв
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«Sputnik Армения» со ссылкой на очевидцев ранее сообщал о двух пострадавших.

Взрыв произошел накануне вечером на заправке на 2-м км участка дороги Ереван-Севан. АЗС расположена неподалеку от города Абовян, передавал «Sputnik Армения».

На месте возникло крупное возгорание. Его тушат более 30 пожарных расчетов.

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Армения Ереван взрыв АЗС автозаправка
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