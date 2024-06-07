Число пострадавших при взрыве на заправке в Армении выросло до семи
При взрыве на заправке на автодороге Ереван-Севан неподалеку от армянской столицы, согласно последним данным, пострадали семь человек, передает News.am со ссылкой на Минздрав Армении.
Два человека, по информации ведомства, находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще четверых оценивается как стабильное.
Одного пострадавшего выписали из больницы после оказания первой помощи.
«Sputnik Армения» со ссылкой на очевидцев ранее сообщал о двух пострадавших.
Взрыв произошел накануне вечером на заправке на 2-м км участка дороги Ереван-Севан. АЗС расположена неподалеку от города Абовян, передавал «Sputnik Армения».
На месте возникло крупное возгорание. Его тушат более 30 пожарных расчетов.
Республиканское МВД назвало предварительной причиной пожара взрыв баллона со сжиженным газом.
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