Уехавший на фронт и объявленный в розыск мэр ушел в отставку
Мэр города Большой Камень в Приморском крае Рустям Абушаев, который находится в зоне военной операции на Украине, ушел в отставку. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«На днях я написал заявление о сложении полномочий главы городского округа в связи с подписанием контракта с Министерством обороны, пока враг тут, нужно его добивать, у города же должен быть глава который будет работать на месте», — написал Абушаев.
Также он рассказал, что в связи с военным контрактом он «передал управление» добровольческим отрядом «Тигр». Абушаев стал комбатом отряда весной текущего года.
В марте 2023 года на Абушаева завели уголовное дело по статьям о мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности — ч. 4 ст. 159 и ст. 289 Уголовного кодекса. Вменяемые ему преступления относятся к периоду, когда он был главой Надеждинского района Приморского края.
По версии следствия, Абушаев и еще два фигуранта предоставили инвалиду и ветерану труда в фиктивную собственность два земельных участка общей площадью более 3 га. Их рыночная стоимость составила 54 млн руб. После этого землю переоформили на третьих лиц, разделили на 22 более мелких участка, которыми фигуранты «распорядились по своему усмотрению».
Абушаева заочно арестовали и объявили в федеральный розыск. В апреле того же года мэр заявил, что находится в зоне военной операции. Позже суд обязал следователей прекратить розыск Абушаева.
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