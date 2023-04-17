Объявленный в розыск глава Большого Камня нашелся в зоне военной операции

Фото: Abushaevrustiam / Telegram

Объявленный в федеральный розыск глава города Большой Камень (Приморский край) Рустям Абушаев опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором заявил, что находится в зоне военной операции.

«Решение приехать сюда я принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных», — сказал Абушаев. Он заявил, что хочет «защищать свою страну и своих людей», и пообещал «передавать весточки по мере возможности».

Абушаев не уходил в отставку, он находится в отпуске, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе администрации Большого Камня. В пресс-службе управления Следственного комитета по Приморскому краю уточнили, что он все еще в розыске.

Абушаева заочно арестовали и объявили в федеральный розыск по обвинению в махинациях с земельными участками в пригороде Владивостока (ч. 4 ст. 159 УК) и в незаконном ведении бизнеса (ст. 289 УК) в конце марта. Вменяемые ему преступления относятся к тому периоду, когда он был главой Надеждинского района Приморского края.

По данным прокуратуры, с июня 2019 года по июль 2020-го Абушаев и еще два фигуранта предоставили инвалиду и ветерану труда в фиктивную собственность два земельных участка на полуострове Де-Фриз и в поселке Ключевой площадью более 3 га. Их рыночная стоимость составляет 54 млн руб. После этого землю переоформили на третьих лиц, разделили на 22 более мелких участка, которыми фигуранты уголовного дела «распорядились по своему усмотрению».

Кроме того, Абушаев вопреки установленному законом запрету через доверенных лиц участвовал в управлении деятельностью коммерческой организации, которая предоставляет в аренду торговые площади, считает следствие.