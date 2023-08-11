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Суд обязал перестать искать уехавшего на спецоперацию мэра Большого Камня

Суд Приморья обязал следователей прекратить розыск мэра Большого Камня Абушаева
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Военная операция на Украине

Фрунзенский районный суд Владивостока обязал следователей прекратить розыск мэра города Большой Камень в Приморском крае Рустяма Абушаева, который отправился в зону военной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Приморского края.

Ранее этот же суд отказал в аресте Абушаева. В середине апреля глава Большого Камня опубликовал видео в своем телеграм-канале, где заявил, что будет «защищать свою страну и своих людей». С тех пор в канале больше не появлялось новых сообщений.

В марте в отношении Абушаева возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Вменяемые ему преступления относятся к периоду, когда он был главой Надеждинского района Приморского края.

С июня 2019 года по июль 2020-го Абушаев и еще два фигуранта, как утверждала прокуратура, предоставили инвалиду и ветерану труда в фиктивную собственность два земельных участка на полуострове Де-Фриз и в поселке Ключевой площадью более 3 га. Их рыночная стоимость составила 54 млн руб. После этого землю переоформили на третьих лиц, разделили на 22 более мелких участка, которыми фигуранты уголовного дела «распорядились по своему усмотрению».

Теги
Большой Камень Приморский край Владивосток розыск
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