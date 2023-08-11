Суд обязал перестать искать уехавшего на спецоперацию мэра Большого Камня

Фрунзенский районный суд Владивостока обязал следователей прекратить розыск мэра города Большой Камень в Приморском крае Рустяма Абушаева, который отправился в зону военной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Приморского края.

Ранее этот же суд отказал в аресте Абушаева. В середине апреля глава Большого Камня опубликовал видео в своем телеграм-канале, где заявил, что будет «защищать свою страну и своих людей». С тех пор в канале больше не появлялось новых сообщений.

В марте в отношении Абушаева возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Вменяемые ему преступления относятся к периоду, когда он был главой Надеждинского района Приморского края.

С июня 2019 года по июль 2020-го Абушаев и еще два фигуранта, как утверждала прокуратура, предоставили инвалиду и ветерану труда в фиктивную собственность два земельных участка на полуострове Де-Фриз и в поселке Ключевой площадью более 3 га. Их рыночная стоимость составила 54 млн руб. После этого землю переоформили на третьих лиц, разделили на 22 более мелких участка, которыми фигуранты уголовного дела «распорядились по своему усмотрению».