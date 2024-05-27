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Военная операция на Украине ,  
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Мэра Большого Камня наградили орденом Мужества

Мэра Большого Камня Абушаева наградили орденом Мужества в зоне военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине

Мэр города Большой Камень в Приморском крае Рустям Абушаев, который находится в зоне военной операции на Украине, рассказал, что его наградили орденом Мужества.

«Награжден государственный наградой, орденом Мужества, в особом порядке. Хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает <...>», — написал Абушаев в своем телеграм-канале и опубликовал фото ордена.

Что стало поводом для его награждения, мэр не уточнил. Минобороны России о вручении Абушаеву ордена не сообщало.

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В марте 2023 года на Абушаева завели уголовное дело по статьям о мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ч. 4 ст. 159 и ст. 289 УК). Вменяемые ему преступления относятся к периоду, когда он был главой Надеждинского района Приморского края.

По версии следствия, Абушаев и еще два фигуранта предоставили инвалиду и ветерану труда в фиктивную собственность два земельных участка общей площадью более 3 га. Их рыночная стоимость составила 54 млн руб. После этого землю переоформили на третьих лиц, разделили на 22 более мелких участка, которыми фигуранты «распорядились по своему усмотрению».

Абушаева заочно арестовали и объявили в федеральный розыск. В апреле 2023 года мэр опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором заявил, что находится в зоне военной операции. Позже суд обязал следователей прекратить розыск Абушаева.

Теги
Большой Камень мэры орден орден Мужества награда Приморский край
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