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В Белоруссии предложили приравнять самокатчиков к водителям

В Белоруссии предложили считать в ПДД электросамокаты транспортными средствами
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Белоруссии средства персональной мобильности, в том числе электросамокаты и велосипеды, предлагают приравнять к транспортным средствам. Об этом сообщил начальник Главного управления Госавтоинспекции МВД республики Виктор Ротченков, передает БелТА.

Согласно проекту указа по внесению изменений в Правила дорожного движения, передвигающиеся на средствах персональной мобильности лица будут считаться водителями, тогда как раньше они приравнивались к пешеходам. Указ будет размещен на Правовом форуме Белоруссии для обсуждения с 12 по 27 сентября 2024 года.

По словам Ротченкова, появится новое определение средства персональной мобильности, его основной технической характеристикой станет ограничение скорости в 25 км/ч. Транспортные средства, которые могут передвигаться со скоростью более 25 км/ч, будут являться механическими транспортными средствами, которые подлежат регистрации и прохождению остальных процедур для участия в дорожном движении.

Необходимость внесения изменений в ПДД Ротченков объяснил возросшим количеством ДТП. «Тема очень актуальная и подтверждается статистикой. Число ДТП с участием лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности, возросло на 70%», — пояснил он.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В России аварии со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) также происходят регулярно. Так, в Москве 28 августа 2024 года полиция задержала курьера, который на самокате сбил 6-летнего ребенка.

С 1 марта 2024 года в России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения для СИМ — электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров и др. Для них установили максимальную скорость передвижения не более 25 км/ч, максимальный вес не более 35 кг, движение для СИМ регулируют специальными дорожными знаками.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил 29 августа, что вопрос повышения ответственности при езде на электросамокатах прорабатывается, меры могут быть разные. По его словам, аварии с самокатами происходят во всех регионах страны, пострадавшие — в основном дети и пожилые люди.

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Теги
электросамокат ПДД Белоруссия Госавтоинспекция
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