Аналитики увидели превращение проката самокатов в общественный транспорт

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«Яндекс Go» проанализировал сценарии использования самокатов и выяснил, что по профилю пользования такой способ передвижения стал напоминать общественный транспорт.

Об этом говорится в исследовании «Яндекса», которое есть в распоряжении РБК.

По данным аналитиков, больше 40% поездок на самокатах происходит в утренние и вечерние часы пик. Для сравнения: у такси в течение дня спрос распределяется более равномерно — на часы пик приходится лишь 32% поездок.

К тому же около 80% поездок совершаются по транспортному, а не развлекательному сценарию. Их используют, чтобы добраться от дома до метро, автобусной остановки, ж/д станции или, наоборот, от транспортного узла — например, до дома, офиса или учебного заведения.

Чаще всего так проезжают «последнюю милю» — короткий отрезок пути, который неудобно преодолевать на другом транспорте или пешком. Как выяснил «Яндекс», половина поездок на самокатах начинается или заканчивается у транспортных узлов.

Кроме замены общественному транспорту, самокаты также становятся альтернативой такси в коротких поездах. Так, во время сезона — с начала весны до конца осени — пользователи самокатов на 23% реже ездят на такси. В то время как самокат стал альтернативой в основном в коротких поездках до 4 км.

Такой вид передвижения также помогает регулировать спрос на такси — свободных машин остается больше.

Помимо удобства на коротких маршрутах, самокаты выбирают из-за экономии времени в пути. По данным «Яндекс Карт», пользователи, которые выбирают самокаты в качестве альтернативы общественному транспорту, в среднем добираются до места назначения на 30% быстрее.

В сравнении с пешими маршрутами самокаты в среднем сокращают время в пути на 60%.

В середине июля спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить, стоит ли полностью запретить передвижение на электросамокатах по улицам. Он прикрепил к публикации опрос.

На момент подготовки этого материала в нем приняли участие более 350 тыс. человек. Большинство (54%) поддержало полный запрет электросамокатов, 41% высказались против, а 5% выбрали вариант ответа «все равно».