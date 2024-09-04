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ВЭФ-2024 ,  
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«Соллерс» запустил сборку автобусов во Владивостоке

Во Владивостоке начали собирать туристические автобусы
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ВЭФ-2024
«Соллерс» запустил серийную сборку туристических и междугородних автобусов во Владивостоке. Пока они представляет лицензионную копию китайской модели Ankai, но планируется углубление локализации

«Соллерс» запустил серийную сборку туристических и междугородних автобусов на своем заводе во Владивостоке. В мероприятии приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров и председатель совета директоров группы Адиль Ширинов, передает корреспондент РБК.

Запущена сборка двух моделей—туристического автобуса SA9 и междугороднего — SA6. Объем производства составит до 1500 автобусов в год, сообщили в компании. «Сейчас парк туристических и междугородних автобусов в России представлен в основном импортными аналогами, и мы рассчитываем, что запуск нового производства позволит закрыть потребность российского рынка в автобусах для перевозки по туристическим маршрутам на различные расстояния», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Соллерс» Николая Соболева.

В силу «геополитических причин» в последние годы менеджменту «Соллерса» пришлось решать вопрос сохранения компетенций и заделов, искать альтернативные, экономически эффективные варианты загрузки мощностей площадки во Владивостоке, отметил вице-премьер Денис Мантуров. Он надеется, что запущенное производство будет способствовать развитию внутреннего туризма и повышению транспортной мобильности населения.

Пока автобусы представляют лицензионную копию китайской модели Ankai, сообщал ранее портал Wroom.ru. Как рассказала журналистам замгендиректора компании Зоя Каика, производитель планирует постепенный переход к производству полного цикла и это касается всех моделей «Соллерса»: «В первую очередь будет локализована электроника, в автобусах она тоже занимает существенную роль». Речь идет о системах помощи водителю (ADAS), тахографах; также возможна локализация деталей экстерьера, шин и пластика.

Вместимость SA9 составляет до 51 пассажира, а объем багажных отсеков составляет до 91 м3. Автобус также имеет место для работы гида. В салоне есть раскладные столики и USB-порты с подсветкой. Также предусмотрена возможность установки холодильников и санузла.

Семейство междугородних автобусов SA6 может эксплуатироваться на маршрутах любой протяженности. Модельный ряд включает в себя автобусы большого (12 м) и среднего (9 м) классов. Пассажировместимость варьируется от 35 до 51 человека.

По прогнозу Минэкономразвития и Российского союза туриндустрии (РСТ), ежегодная потребность в новых туристических автобусах составляет порядка 3 тыс. единиц. «Они должны быть оснащены мягкими анатомическими креслами с ремнями безопасности, аудио и/или видеотехникой для экскурсоводов, достаточной багажной камерой, кондиционером», — подчеркивают в Минэке. Задача по созданию отечественной техники и оборудования для туризма отражена в федеральном проекте «Производство отечественной продукции для туристкой индустрии», который вошел в структуру обновленного национального проекта «Туризм и гостеприимство» на 2025 — 2030 годы, напоминают в ведомстве. Его целевые показатели — обеспечение туристической отрасли 16 тыс. автобусов соответствующего класса до 2030 года.

Также в «Соллерсе» рассчитывают на запуск Минпромторгом программы льготного лизинга для туристических автобусов, уточнила Зоя Каика.

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Анастасия Львова Анастасия Львова
«Соллерс» туристический автобус сборка запуск
Денис Мантуров фото

Денис Мантуров

первый вице-премьер
23 февраля 1969 года
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