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Военная операция на Украине ,  
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Белоусов поздравил военных со взятием двух населенных пунктов в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Министр обороны Андрей Белоусов направил телеграммы российским военным подразделениям, участвовавшим в освобождении населенных пунктов Новогродовка и Мемрик в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Глава военного ведомства поздравил, в частности, командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады и 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка, которые действуют на красноармейском направлении.

«В результате ваших профессиональных и решительных действий противник несет существенные потери и отступает дальше на Запад», — цитирует телеграмму военное ведомство.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

9 сентября Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Центр» заняли населенный пункт Мемрик в ДНР в Покровском районе, к северу от города Украинск.

Днем ранее российские войска установили контроль над городом Новогродовка в ДНР, также в Покровском районе к северо-западу от Донецка.

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Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
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