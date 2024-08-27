Российские военные взяли еще два поселения в Курской области
Российские военные вернули контроль над двумя населенными пунктами в Курской области — поселком Нечаев и деревней Нижняя Паровая, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов на видео в телеграм-канале.
«Подразделение «Арбат» сегодня уже зачистило окончательно Нижнюю Паровую и Нечаев — два населенных пункта. Туда за ними зашли полк 1427 (истребительно-противотанковый артиллерийский полк. — РБК). Получается, что уже этот участок тоже зачищен, взят под контроль. Вот такие дела», — сказал он.
Линия боевого соприкосновения «особых изменений не претерпела», добавил Алаудинов. По его словам, украинские силы 26 августа «накатывали» весь день, в связи с чем понесли «большие» потери.
24 августа Алаудинов сообщил о том, что подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота взяли один населенный пункт в Курской области и десять пленных. Над каким населенным пунктом вернули контроль, командир «Ахмата» не уточнял.
Минобороны России 26 августа отчиталось об отражении атак украински войск в том числе в районе Нечаева. По оценкам ведомства, с начала боев в Курской области ВСУ потеряли более 6,2 человек. За прошедшие сутки потери украинской стороны составили свыше 400 человек.
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