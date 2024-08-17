Алаудинов сообщил о пленении бойца «Азова»

В Курской области российские военные взяли в плен члена украинского националистического батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), сообщил вечером 16 августа командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Сегодня взяли в плен трех «укропов»: одного «азовца» из третьей <...> штурмовой бригады <...> и двоих бойцов 61-й бригады», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Командир спецназа уточнил, что накануне в Курской области удалось взять в плен еще двоих украинских военных.

С 6 августа в Курской области идут бои с вооруженными силами Украины (ВСУ), Алаудинов находится в зоне боевых действий. Утром 16 августа он заявил, что обстановка в регионе находится под контролем российских военных. Ранее командир «Ахмата» сообщил, что ВСУ не контролируют полностью город Суджа в Курской области, где находятся подразделения российских войск. Алаудинов отметил, что в регионе идут активные бои с противником.