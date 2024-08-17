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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов сообщил о пленении бойца «Азова»

Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области российские военные взяли в плен члена украинского националистического батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), сообщил вечером 16 августа командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Сегодня взяли в плен трех «укропов»: одного «азовца» из третьей <...> штурмовой бригады <...> и двоих бойцов 61-й бригады», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

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Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Командир спецназа уточнил, что накануне в Курской области удалось взять в плен еще двоих украинских военных.

С 6 августа в Курской области идут бои с вооруженными силами Украины (ВСУ), Алаудинов находится в зоне боевых действий. Утром 16 августа он заявил, что обстановка в регионе находится под контролем российских военных. Ранее командир «Ахмата» сообщил, что ВСУ не контролируют полностью город Суджа в Курской области, где находятся подразделения российских войск. Алаудинов отметил, что в регионе идут активные бои с противником.

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Курская область Апти Алаудинов батальон Азов плен
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