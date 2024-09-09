Брат бойца с позывным «Хан» сообщил о его смерти в Курчатове

Семья погибшего во время боев в Курской области российского военнослужащего Владимира Ханжиняна смогла установить обстоятельства его гибели благодаря оставленному в одном из домов посланию с позывным «Хан», сообщает RT со ссылкой на рассказ его брата Сергея.

Связь с Ханжиняном пропала после 8 августа. В тот день мужчина последний раз позвонил своей семье в Мурманск, сообщив жене, что отправляется на выполнение боевого задания.

«На связь он после 8 августа уже не выходил, и я начал его искать, хоть какие-то сведения о нем — пропал, погиб?», — рассказал брат погибшего. По его словам, военнослужащего не могли найти «ни в каких списках».

Узнать судьбу Владимира удалось благодаря публикации в одном из телеграм-каналов. Женщина по имени Ирина рассказала, что в доме ее матери в селе Коровяковка Курской области трое российских военнослужащих оставили надпись: «Извините, нам нужна была связь».

Свое послание они сопроводили позывными: «Кот» из Мурманска, «Зефир» из Оренбурга и «Хан». «Тогда жена брата вспомнила, как они с ним обсуждали его позывной», — рассказал Сергей.

Позже родственникам Владимира позвонили из военкомата и сообщили, что он погиб 9 августа в Курчатове. По документам, которые им предоставили, семья сделала вывод, что Ханжинян участвовал в боях с ВСУ.

Бои в Курской области идут с 6 августа, в тот день на территорию региона вторглись ВСУ. По словам командира «Ахмата» генерала Апти Алаудинова, целью атаки украинских военных на Курскую область была Курская АЭС, которая находится в городе Курчатов. По словам Алаудинова, захватить станцию ВСУ планировали к 11 августа.

Позже о планах ВСУ снова атаковать Курскую АЭС сообщили в российской военной администрации Харьковской области. В Минобороны подчеркнули, что российская сторона расценит эти действия как нарушение конвенции ООН «О борьбе с актами ядерного терроризма». В ведомстве предупредили, что примут в ответ жесткие военные и военно-технические меры.