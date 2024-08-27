Мэр Курчатова заявил о сделавших все для защиты города силовиках

Военные Минобороны, сотрудники Росгвардии и МВД сделали все необходимое, чтобы обеспечить защиту города Курчатова в Курской области, заявил глава города Игорь Корпунков в телеграм-канале.

По словам мэра, силовики защитили населенный пункт «как на земле, так и в воздухе». Власти Курчатова вместе с правительством региона прорабатывают дополнительные меры, добавил Корпунков.

«Ситуация находится на нашем полном контроле. Работа всех социальных учреждений, а также Курской АЭС продолжается согласно обычному распорядку», — написал мэр города.

Курская АЭС находится в Курчатове на берегу реки Сейм. После попыток атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на АЭС проверили радиационный фон. На энергоблоке № 4 станции начался плановый ремонт

Боевые действия с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. По данным Смирнова, на 22 августа из региона уехали 133 тыс. человек, еще около 20 тыс. остаются в приграничных зонах.

В конце августа в Курчатове, а также в Курске и Железногорске установили железобетонные укрытия. В частности, в областном центре площадки появились на 60 основных остановочных павильонах.