Прощание с Александром Масляковым пройдет 11 сентября в Москве

В КВН объявили дату церемонии прощания с телеведущим Масляковым

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Прощание с многолетним ведущим юмористической программы КВН Александром Масляковым состоится 11 сентября в концертном зале «Планета КВН» в Москве, сообщила пресс-служба телепередачи.

«11 сентября с 10:00 до 14:00 в «Планете КВН» пройдет гражданская панихида прощания с Александром Васильевичем», — говорится в сообщении.

Телеведущего похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщал ТАСС. Даты прощания и похорон пока уточняются.

Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет.

Масляков начал телевизионную карьеру, в том числе стал ведущим КВН, в 1964 году. Телеведущий был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России, в 2021-м стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» за «значительный вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную работу».

Президент Владимир Путин написал в своих соболезнованиях, что Масляков смог сделать КВН уникальным явлением, которое объединило молодежь.

Телеведущий провел последние две игры Высшей лиги КВН в 2022 году, но из-за заболевания коронавирусом был вынужден уйти на самоизоляцию. Телеграм-канал Mash писал, что у него обнаружили неоперабельную опухоль в легких. Последние дни Масляков провел в отделении паллиативной помощи столичной больницы в окружении семьи, писали «КП» и Shot.