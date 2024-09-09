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Палестино-израильский конфликт ,  
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Лавров назвал провальным план США по палестино-израильскому конфликту

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

Глава российского МИДа Сергей Лавров считает провалом позицию Вашингтона, стремящегося «сохранять свою монополию на любые процессы на Ближнем Востоке», при этом блокируя инициативы, которые другие страны выносили на Совет Безопасности ООН.

Об этом он заявил на министерском заседании стратегического диалога «Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)», передает корреспондент РБК.

«Ультиматумы типа «или, или» — это приглашение к тому, чтобы кровопролитие продолжалось», — сказал Лавров о дипломатической работе Соединенных Штатов.

По словам министра, трехэтапное перемирие в секторе Газа, которое президент США Джо Байден предложил в конце мая, игнорируется Израилем. При этом власти еврейского государства срывают договоренности о перемирии с ХАМАС, не прислушиваются к посредникам и выдвигают дополнительные требования.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что на Ближнем Востоке нужно немедленно прекратить огонь. По его словам, корень проблемы заключается в «неурегулированности в течение почти 80 лет вопроса о создании Палестинского государства».

Лавров назвал ключевой вопрос урегулирования конфликта на Украине
Политика
Сергей Лавров

Ранее Лавров заявил, что из-за продолжающегося палестино-израильского противостояния военно-политическая ситуация резко ухудшилась на всем Ближнем Востоке — от границы Ливана и Израиля до акватории Красного моря.

Мировое сообщество не способно остановить боевые действия в секторе Газа, где ситуация приняла «поистине катастрофические масштабы», заявил Лавров. Однако он отметил, что общая ответственность состоит в том, чтобы не допустить большой региональной войны на Ближнем Востоке.

Россия работает над нормализацией обстановки со всеми сторонами, координирует свои действия в ООН и на других площадках, добавил глава МИДа.

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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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