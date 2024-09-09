Лавров заявил о Ближнем Востоке на грани большой войны
Из-за продолжающегося палестино-израильского противостояния военно-политическая ситуация резко ухудшилась на всем Ближнем Востоке — от границы Ливана и Израиля до акватории Красного моря, заявил глава МИД Сергей Лавров на министерском заседании стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), передает корреспондент РБК.
Мировое сообщество не способно остановить боевые действия в секторе Газа, где ситуация приняла «поистине катастрофические масштабы», заявил Лавров. К тому же «на новый опасный уровень вышло противостояние между Израилем и Ираном», напомнил он. «Ближний Восток вновь оказался на пороге большой региональной войны, и наша общая ответственность не допустить этого», — подчеркнул он.
Россия работает над нормализацией обстановки со всеми сторонами, координирует свои действия в ООН и на других площадках, добавил глава МИДа.
Об угрозе региональной войны на Ближнем Востоке предупреждали и лидеры ряда западных стран, например, президент США Джо Байден. Соединенные Штаты выступают посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС наряду с Египтом и Катаром. В начале августа три страны выпустили совместное заявление, в котором призвали заключить соглашение о прекращении огня и освобождении израильских заложников и палестинских заключенных. Axios писал, что в сентябре США представят сторонам окончательное предложение о соглашении.
США также попросили региональных союзников, поддерживающих связи с Ираном, убедить Тегеран снизить напряженность на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел после гибели экс-главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля в результате авиаудара. Власти Ирана, а также ливанская «Хезболла» и ХАМАС обвинили в атаке Израиль и пообещали ответ. На этом фоне США перебросили в регион дополнительные силы, что, по мнению представителя МИД России Марии Захаровой, грозит эскалацией.
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