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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об уничтожении командного пункта ВСУ авиабомбой ФАБ

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Военная операция на Украине

Минобороны отчиталось об уничтожении командного пункта ВСУ авиабомбой ФАБ
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Российские военные уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сбросив фугасную авиационную бомбу (ФАБ), сообщила пресс-служба Минобороны России.

Цель уничтожили в районе населенного пункта Грушевка на северо-востоке Украины. ВСУ при этом потеряли до 80 военнослужащих, а также восемь единиц техники.

На кадрах, опубликованных Минобороны, видны автомобили эвакуации ВСУ, что, по сообщению министерства, подтверждает «результативность авиаудара».

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Всего за сутки, по данным Минобороны, потери ВСУ составили до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка, 11 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, станция РЭБ и 10 автомобилей.

В августе 2024 года Минобороны сообщило об авиаударе по украинскому пункту временной дислокации и бронетехнике в Курской области. Удар нанес экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 бомбой ФАБ-500.

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