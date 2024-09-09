Минобороны отчиталось об уничтожении командного пункта ВСУ авиабомбой ФАБ

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Российские военные уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сбросив фугасную авиационную бомбу (ФАБ), сообщила пресс-служба Минобороны России.

Цель уничтожили в районе населенного пункта Грушевка на северо-востоке Украины. ВСУ при этом потеряли до 80 военнослужащих, а также восемь единиц техники.

На кадрах, опубликованных Минобороны, видны автомобили эвакуации ВСУ, что, по сообщению министерства, подтверждает «результативность авиаудара».

Всего за сутки, по данным Минобороны, потери ВСУ составили до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка, 11 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, станция РЭБ и 10 автомобилей.

В августе 2024 года Минобороны сообщило об авиаударе по украинскому пункту временной дислокации и бронетехнике в Курской области. Удар нанес экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 бомбой ФАБ-500.