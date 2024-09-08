Клуб веселого и находчивого: как менялся КВН с Александром Масляковым

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История КВН тесно связана с личностью Александра Маслякова, скончавшегося 8 сентября 2024 года. Он пришел в передачу практически с момента основания в 1960-х годах и до последних лет не расставался с ней. Как менялся КВН и, вместе с ним, Александр Масляков — в видео РБК.