Маск заявил, что Россия могла бы помочь вернуть экипаж Starliner

Предприниматель Илон Маск назвал помощь России одним из вариантов для возвращения экипажа корабля Starliner на Землю, об этом он написал в соцсети X.

«Россия — единственный другой вариант», — заявил Маск в ответ на пост одного из пользователей. Тот задался вопросом, «какие еще варианты могли бы быть у двух астронавтов, если бы не было SpaceX».

Речь идет об астронавтах Бутче Уилморе и Суните Уильямс. Они вылетели на Международную космическую станцию (МКС) на первом космическом корабле компании Boeing Starliner 5 июня 2024 года. Астронавты должны были пробыть там одну неделю, но отстыковка несколько раз откладывалась из-за неисправных деталей и утечки гелия.

24 августа в NASA сообщили, что Starliner вернется на Землю без Уилмора и Уильямс, астронавты останутся на МКС до февраля 2025 года.