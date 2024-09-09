Осужденный за хищение земель Минобороны Бородин может выйти по УДО в 2025 году

Осужденный за хищение земель Минобороны Бородин может выйти в 2025 году

Осужденный по делу о хищении земель Минобороны полковник Сергей Бородин сможет условно-досрочно выйти из колонии в апреле 2025 года, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Бородина признали виновным в мошенничестве в связи с хищением земель оборонного ведомства общей стоимостью более 940 млн руб. 8 сентября Второй Западный окружной военный суд приговорил его к трем годам и пяти месяцам колонии общего режима, а также к штрафу на 350 тыс. руб. Согласно материалам дела, Бородин, будучи военным, с января 2008 года по ноябрь 2021 года приобрел право на имущество Минобороны. Речь идет об участках близ ПДСК «Зорька», ДПК «Кубинка-60», СНТ «Искра 1» и «Искра 2», а также ДСК «Русь 1» общей стоимостью более 940 млн руб.

По версии следствия, земли были выведены из собственности Минобороны через суды в порядке гражданского судопроизводства. Они оформлялись в том числе на подставных лиц. Всего в деле Бородина десять фигурантов, он действовал в составе группы.

Бородин уволился с военной службы в 2011 году и стал учредителем ООО «БДМ-Строй», его арестовали в июне 2022 года.

«Коммерсантъ» сообщил, что бывший военный заключил сделку со следствием и дал показания о соучастниках и схеме хищения земель ведомства, в ноябре 2022 года его перевели под домашний арест.