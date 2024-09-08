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Один из фигурантов дела о хищении земель Минобороны получил срок

Один из фигурантов дела о хищении земель Минобороны Бородин получил 3,5 года
Полковник Сергей Бородин приговорен к 3,5 года колонии по делу о хищении земель Минобороны, в том числе относящихся к полигону Алабино, на 940 млн руб. Он признал свою вину и заключил сделку со следствием

Военный суд приговорил одного из фигурантов дела о хищении земель Минобороны на 940 млн руб. Сергея Бородина к трем годам и пяти месяцам колонии общего режима, а также оштрафовал его на 350 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Суд первой инстанции приговорил его к колонии общего режима на срок три года пять месяцев со штрафом в 350 тыс. рублей. Бородин признан виновным в мошенничестве. Судебная коллегия Второго Западного окружного военного суда определила: приговор суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитника без удовлетворения», — следует из материалов дела.

В них говорится, что Бородин, будучи военным, с января 2008 года по ноябрь 2021-го, «действуя в составе организованной группы с иными лицами, путем обмана уполномоченных должностных лиц Минобороны России, а также государственных и муниципальных органов власти приобрел право на имущество Министерства обороны». Речь идет об участках близ ПДСК «Зорька», ДПК «Кубинка-60», СНТ «Искра 1» и «Искра 2», а также ДСК «Русь 1» общей стоимостью более 940 млн руб.

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По версии следствия, земли были выведены из собственности Минобороны через суды в порядке гражданского судопроизводства. Они оформлялись в том числе на подставных лиц.

Бородин признал свою вину и возместил ущерб, его дело было выделено в отдельное производство.

Военный уволился со службы в 2011 году и стал учредителем ООО «БДМ-Строй». Его арестовали в июне 2022 года.

Как писала газета «Коммерсантъ», речь идет о бывшем заместителе руководителя департамента расквартирования Минобороны полковнике Сергее Бородине. Он заключил сделку со следствием и дал показания о соучастниках и схеме хищения земель ведомства, в ноябре того же года его перевели под домашний арест. По информации издания, дело связано с хищением земель общей площадью более 45 га в Новой Москве, а также Одинцовском и Наро-Фоминском городских округах Подмосковья. Среди них — земли полигона Алабино. По делу, помимо Бородина, проходят в том числе начальники Ватутинской и Алабинской квартирно-эксплуатационных частей Минобороны Валерий Майбород и Азамат Хайруллин, сообщала газета.

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Елена Чернышова
Минобороны хищение приговор полковник Алабино
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