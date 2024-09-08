Имущество генерала Попова осталось в его собственности до приговора суда

Павел Попов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Арестованное имущество экс-замминистра обороны Павла Попова, обвиняемого в мошенничестве, до сих пор находится в его собственности, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Попова Игоря Дюкина.

«Пока действует арест, его нельзя продать или подарить. Однако это имущество все равно находится в праве собственности моего подзащитного, он им владеет и имеет право пользоваться», — сказал адвокат.

По словам Дюкина, что будет с имуществом Попова дальше, станет понятно после приговора суда по его делу.

Попова задержали 29 августа. По версии следствия, за счет парка «Патриот» генерал организовал выполнение строительных работ у себя на загородном участке площадью около 3 га в Красногорском районе Подмосковья.

Ему предъявили обвинения в мошенничестве на ₽30 млн. Эти средства, по данным СК, были выделены на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра. Генералу грозит до десяти лет лишения свободы.

Попов, по данным следствия, обогащался за счет «Патриота» совместно с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиром Шестеровым, директором Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеславом Ахмедовым, которые были задержаны 5 августа.

Сам генерал своей вины не признал, однако, как уточнили в СК, «ряд фигурантов уже сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания».