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Военная операция на Украине ,  
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Рогов сообщил об уничтожении пункта с наемниками ВСУ под Славянском

Рогов: под Славянском уничтожен пункт дислокации ВСУ с иностранными наемниками
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранными наемниками уничтожен в городе Николаевка под Славянском в ДНР, сообщил в своем телеграм-канале председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Пункт временной дислокации боевиков ВСУ уничтожен точным ударом вежливой ракеты в городе в Николаевке под Славянском. Гостиница «Заря» использовалась в качестве ПВД оккупантов — боевиков ВСУ и иностранных наемников», — написан он.

По словам Рогова, убиты были как минимум несколько десятков украинских военных.

О «прилете» по гостинице «Заря» в Николаевке украинские СМИ сообщали еще 3 сентября. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Фото:Олег Петрасюк / Reuters

Минобороны России не раз заявляло о том, что в составе ВСУ воюют иностранные наемники. В середине марта 2024 года военное ведомство сообщило, что с начала военной операции на Украину прибыли 13,3 тыс. наемников, из них почти 6 тыс. были убиты.

Согласно последним данным СК, участие в боевых действиях на стороне ВСУ принимают более 3,1 тыс. наемников, в частности, 816 из США, 719 из Канады, еще 694 из Великобритании. В начале марта СК объявил в розыск около 700 воюющих на стороне Украины иностранцев.

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Владимир Рогов Славянск Минобороны наемники Военная операция на Украине
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