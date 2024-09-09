Рогов сообщил об уничтожении пункта с наемниками ВСУ под Славянском
Пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранными наемниками уничтожен в городе Николаевка под Славянском в ДНР, сообщил в своем телеграм-канале председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Пункт временной дислокации боевиков ВСУ уничтожен точным ударом вежливой ракеты в городе в Николаевке под Славянском. Гостиница «Заря» использовалась в качестве ПВД оккупантов — боевиков ВСУ и иностранных наемников», — написан он.
По словам Рогова, убиты были как минимум несколько десятков украинских военных.
О «прилете» по гостинице «Заря» в Николаевке украинские СМИ сообщали еще 3 сентября. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Минобороны России не раз заявляло о том, что в составе ВСУ воюют иностранные наемники. В середине марта 2024 года военное ведомство сообщило, что с начала военной операции на Украину прибыли 13,3 тыс. наемников, из них почти 6 тыс. были убиты.
Согласно последним данным СК, участие в боевых действиях на стороне ВСУ принимают более 3,1 тыс. наемников, в частности, 816 из США, 719 из Канады, еще 694 из Великобритании. В начале марта СК объявил в розыск около 700 воюющих на стороне Украины иностранцев.
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