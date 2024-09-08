Памфилова рассказала о нарушениях во время Единого дня голосования

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На нарушения во время единого дня голосования (ЕДГ) поступает мало жалоб, несмотря на то, что выборы проходят в «экстраординарной ситуации», заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК.

«Резко снизилось количество обращений о реальных нарушениях, претензий к тем, кто проводит выборы. <...> Мы наблюдаем, что Единый день голосования проходит в экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях, при этом обращений по жалобам мало, нарушений мы зафиксировали минимальное количество», — сказала Памфилова (цитата по «РИА Новости»).

С другой стороны, по словам главы ЦИК, «как никогда увеличилось количество инцидентов с представителями <...> партий».

«Уже имеется информация, которую мы обработали, о более чем 60 подобных инцидентах в различных субъектах Российской Федерации. <…> Наибольшее количество подобных инцидентов, я бы так сказала, подтвержденных реальностью, у нас отмечено в городе Севастополь, в Псковской и Самарской областях», — добавила Памфилова.

В России с 6 по 8 сентября проходят региональные выборы. В ходе голосования граждане должны избрать глав 21 региона.

7 сентября Памфилова рассказала, что в общей сложности более 100 тыс. кибератак предотвратили на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

При этом на ход голосования хакерские атаки не повлияли. По словам председателя ЦИК, оно проходит в штатном режиме.