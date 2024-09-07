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Единый день голосования ,  
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Памфилова рассказала о ходе голосования на фоне хакерских атак

Памфилова: голосование идет в штатном режиме
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Единый день голосования
Фото: РБК Краснодар
Фото: РБК Краснодар

Голосование на выборах в российских регионах проходит в штатном режиме, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге, сообщает ТАСС.

При этом Памфилова рассказала о предотвращении более 4,6 тыс. хакерских атак на ресурсы для дистанционного электронного голосования за два прошедших дня. Кроме того, с 5 сентября специалисты предотвратили около 100 тыс. атак на интернет-портал самой ЦИК, уточнила глава комиссии.

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В России с 6 по 8 сентября проходят региональные выборы. В ходе голосования граждане должны избрать глав 21 региона.

Накануне руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев рассказал, что хакеры совершили шесть атак на систему дистанционного голосования. Он уточнил, что все они были успешно отражены. Голосование проходит в штатном режиме, сказал он, подчеркнув, что атаки не сказались на работе системы и выдаче электронных бюллетеней.

В онлайн-формате на выборах в Москве уже проголосовали премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр города Сергей Собянин. В августе в Москве протестировали систему электронного голосования.

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ЦИК Элла Памфилова голосование хакерские атаки
Элла Памфилова фото

Элла Памфилова

политик, председатель Центризбиркома
12 сентября 1953 года
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