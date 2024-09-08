МИД Узбекистана сообщил о возвращении 14 детей из России

Из Санкт-Петербурга в Узбекистан вернули 14 детей — граждан республики, оставшихся без присмотра родителей, сообщило информационное агентство МИД Узбекистана «Дунё».

По его данным, родители большинства детей ранее были депортированы из России из-за нарушения порядка пребывания на территории страны.

В Узбекистане с 2022 года работает специальная межведомственная группа по установлению и возвращению на родину детей, оставшихся без родителей в России.

С начала 2024 года из России выслали 65 тыс. нарушивших закон иностранцев, въезд был закрыт еще для 120 тыс. иностранных граждан, сообщило МВД в июле. В 2023 году, по данным ведомства, за пределы России было выдворено около 110 тыс. лиц, что почти в два раза превышает показатели предыдущих лет.

Президент России Владимир Путин в июне заявил, что в стране пока не выстроена «осмысленная миграционная политика», и призвал заняться вопросом. При этом, отметил он, стране нужны «не просто трудовые мигранты», а люди «определенной квалификации» — со знанием языка и традиций.