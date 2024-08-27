Медведев предупредил, что страна «треснет» без миграционной политики

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Игнорирование вопросов миграционной политики может привести к тому, что страна «просто треснет», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По его словам, миграционная политика — сложная вещь, проблемы в этой сфере есть и на Западе, и в России.

Однако, продолжил Медведев, западные страны показали, что если этим вопросом не заниматься, то «страна может просто треснуть».

Зампред считает, что все приезжие должны «жить по нашим правилам» и «чувствовать себя частью страны», а не «навязывать» другие порядки. При этом, отметил он, у мигрантов не должно быть «испытательного срока».

Власти начали обсуждать ужесточение миграционной политики после теракта в «Крокус Сити Холле» весной 2024 года. В результате нападения, совершенного гражданами Таджикистана, погибли 145 человек, более 550 пострадали.

Президент России Владимир Путин в июне заявил, что в стране пока не выстроено «осмысленной миграционной политики», и призвал заняться вопросом. При этом, отметил он, стране нужны «не просто трудовые мигранты», а люди «определенной квалификации» — со знанием языка и традиций.