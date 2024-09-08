Минобороны признали потерпевшей стороной в деле о сухпайках для армии

Минобороны признано потерпевшей стороной по делу о поставках АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) некачественных сухпайков в российскую армию в 2022–2023 годах, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Потерпевшая сторона — Министерство обороны. В случае обвинительного приговора оно может добиваться возмещения ущерба», — сказал собеседник агентства. Общий ущерб по этому делу следствие оценило в 1,3 млрд руб.

В апреле Басманный суд Москвы арестовал троих топ-менеджеров ГПК — Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову — по делу о растрате при поставке продуктов в Минобороны.

Согласно материалам дела, обвиняемые под видом заключения госконтрактов на поставки продуктов питания для нужд Минобороны присвоили средства ведомства. Всего предприятие поставило в армию более 9,1 млн сухпайков по завышенной цене.

В конце июля был задержан бывший заместитель министра обороны по тылу Дмитрий Булгаков. Следствие считает, что он лоббировал интересы ГПК, используя служебное положение. Источник «РИА Новости» тогда сообщил, что при Булгакове комбинат поставлял в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась.