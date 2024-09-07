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Военная операция на Украине ,  
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Над Курской областью сбили две управляемые авиационные бомбы ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Утром 7 сентября средства ПВО отразили в приграничном районе Курской области атаку украинских военных сил, сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

«Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты утром», — написал он.

Ночью над регионом также сбили два украинских беспилотника.

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Ситуация в Курской области обострилась после того, как 6 августа на территорию региона вторглись украинские военные, боевые действия продолжаются там до сих пор. В области действует режим контртеррористической операции (КТО).

Накануне командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, который находится в зоне военных действий, сообщил, что ВСУ ежедневно перебрасывают свои подразделения под Курскую область, однако продолжают нести потери.

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Курская область Алексей Смирнов ВСУ ПВО авиабомба
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