Над Курской областью сбили две управляемые авиационные бомбы ВСУ
Утром 7 сентября средства ПВО отразили в приграничном районе Курской области атаку украинских военных сил, сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Алексей Смирнов.
«Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты утром», — написал он.
Ночью над регионом также сбили два украинских беспилотника.
Ситуация в Курской области обострилась после того, как 6 августа на территорию региона вторглись украинские военные, боевые действия продолжаются там до сих пор. В области действует режим контртеррористической операции (КТО).
Накануне командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, который находится в зоне военных действий, сообщил, что ВСУ ежедневно перебрасывают свои подразделения под Курскую область, однако продолжают нести потери.
Зеленский призвал союзников проигнорировать красные линии России
На певицу Монеточку завели уголовное дело
Минфин объявил о начале замещения суверенных еврооблигаций
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика
Видеообзор на новый Haval H5
Как изменился российский крипторынок после ухода Binance
Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн
Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов