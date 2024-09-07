Над Курской областью сбили две управляемые авиационные бомбы ВСУ

Фото: Минобороны России

Утром 7 сентября средства ПВО отразили в приграничном районе Курской области атаку украинских военных сил, сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

«Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты утром», — написал он.

Ночью над регионом также сбили два украинских беспилотника.

Ситуация в Курской области обострилась после того, как 6 августа на территорию региона вторглись украинские военные, боевые действия продолжаются там до сих пор. В области действует режим контртеррористической операции (КТО).

Накануне командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, который находится в зоне военных действий, сообщил, что ВСУ ежедневно перебрасывают свои подразделения под Курскую область, однако продолжают нести потери.