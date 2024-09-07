Минобороны отчиталось об уничтожении четырех беспилотников за ночь

В ночь на 7 сентября средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территорией России, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

«Два БпЛА сбито над территорией Белгородской области и два — над территорией Курской области», — рассказали в ведомстве.

Этой же ночью в Острогожском районе Воронежской области из-за падения обломков украинского дрона начался пожар. Беспилотник обезвредили с помощью средств ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), никто не пострадал, однако возникший после его падения огонь перекинулся на взрывоопасные предметы.

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.