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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об уничтожении четырех беспилотников за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 7 сентября средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территорией России, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

«Два БпЛА сбито над территорией Белгородской области и два — над территорией Курской области», — рассказали в ведомстве.

Мэр Новороссийска сообщил об отражении атаки морских беспилотников
Политика
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Этой же ночью в Острогожском районе Воронежской области из-за падения обломков украинского дрона начался пожар. Беспилотник обезвредили с помощью средств ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), никто не пострадал, однако возникший после его падения огонь перекинулся на взрывоопасные предметы.

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

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Минобороны БПЛА Белгородская область Курская область ПВО
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