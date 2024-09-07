Минобороны отчиталось об ударах по ВСУ в Курской области

Минобороны сообщило об ударе по ВСУ в Курской области из «Града»

Группировка войск «Север» уничтожила военных ВСУ в приграничном районе Курской области расчетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», сообщили в Минобороны.

«Артиллеристы, взаимодействуя с передовыми разведывательными группами и беспилотной авиацией, наносят огневое поражение по местам размещения противника», — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

В министерстве заявили, что удары нанесли по опорным и наблюдательным пунктам ВСУ, а также по маршрутам, по которым перемещается украинская военная техника.

Бои в Курской области идут с 6 августа, в тот день на территорию региона вторглись украинские военные. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается о ходе военных действий на курском направлении.

Накануне в ведомстве сообщили, что ВСУ применили в Курской области артиллерийские установки Caesar французского производства, одну из них удалось уничтожить в районе села Николаево-Дарьино.