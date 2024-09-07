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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по ВСУ в Курской области из «Града»

Минобороны отчиталось об ударах по ВСУ в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Группировка войск «Север» уничтожила военных ВСУ в приграничном районе Курской области расчетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», сообщили в Минобороны.

«Артиллеристы, взаимодействуя с передовыми разведывательными группами и беспилотной авиацией, наносят огневое поражение по местам размещения противника», — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

В министерстве заявили, что удары нанесли по опорным и наблюдательным пунктам ВСУ, а также по маршрутам, по которым перемещается украинская военная техника.

Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ в Курской области
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Бои в Курской области идут с 6 августа, в тот день на территорию региона вторглись украинские военные. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается о ходе военных действий на курском направлении.

Накануне в ведомстве сообщили, что ВСУ применили в Курской области артиллерийские установки Caesar французского производства, одну из них удалось уничтожить в районе села Николаево-Дарьино.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам российского президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Теги
Курская область ВСУ Минобороны украинские военные РСЗО
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